Storie di Carica | le persone cambiano vita e territori

Leggi su wired

(Di lunedì 23 novembre 2020) Ledi cambiamento sono tutte diverse perché diverse sono le. Un punto in comune però c’è ed è il fattore movimento: non c’è evoluzione infatti se non ci si mette in viaggio, spostandosi da un punto all’altro della propria storia personale, allontanandosi da alcune certezze e incontrandone altre lungo il cammino. In alcuni casi si cambia la carriera e gli obiettivi di, in altri si resta ancorati al proprioo ma all’insegna di nuovi modi di vivere, più sostenibili e innovativi. Anche scegliere di passare a una mobilità elettrica può rappresentare un segnale di svolta profondo, da cui non si torna più indietro. Per i più scettici, è tempo di mettersi in ascolto dellediche Be Charge, l’operatore integrato per la mobilità elettrica, ha deciso di ...