Spuma alla panna e rum | una mousse paradisiaca pronta in 5 minuti!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 23 novembre 2020) Lae rum è l’ideale per chi non ha voglia di preparare dolci impegnativi o quando arrivano ospiti inattesi, ma graditi! Questo dessert favoloso si realizza con facilità e in 5 minuti di orologio! Il sapore del rum va a braccetto con la dolcezza e la consistenza soffice della, regalando all’insieme un gusto davvero incredibile, impreziosito dalle scaglie di cioccolato amaro! Una vera delizia, pericolosa però, per chi è a dieta. E’ risaputo, infatti, che lasia un ingrediente particolarmente calorico; poco importa, però, uno strapporegola di tanto in tanto, solleva il morale e poi vi basterà anche solo assaggiarla per essere in paradiso! Curiose di conoscere questa ricetta, nuova e particolarissima? Iniziamo subito!...