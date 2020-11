Smetto Quando Voglio: arriva il cofanetto definitivo dell’intera saga (Di lunedì 23 novembre 2020) Il cofanetto definitivo con tutti i film della saga “Smetto Quando Voglio” arriva in Home Video! La banda dei ricercatori è tornata e stavolta debutta in un’imperdibile edizione Home Video, curata da Eagle Pictures. Per la prima volta l’esilarante trilogia diretta da Sydney Sibilia composta dai film “Smetto Quando Voglio” (2014), “Smetto Quando Voglio – Masterclass” (2017) e “Smetto Quando Voglio – Ad honorem” (2017) è disponibile in un unico, imperdibile cofanetto da collezione ricco di contenuti extra. Il cofanetto sarà edito in formato DVD (con all’interno 4 dischi) e Blu-ray (4 ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 23 novembre 2020) Ilcon tutti i film dellain Home Video! La banda dei ricercatori è tornata e stavolta debutta in un’imperdibile edizione Home Video, curata da Eagle Pictures. Per la prima volta l’esilarante trilogia diretta da Sydney Sibilia composta dai film “” (2014), “– Masterclass” (2017) e “– Ad honorem” (2017) è disponibile in un unico, imperdibileda collezione ricco di contenuti extra. Ilsarà edito in formato DVD (con all’interno 4 dischi) e Blu-ray (4 ...

