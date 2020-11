Siracusa, messa in sicurezza tre ex discariche, verso via libera a piano di finanziamento da 8,5 milioni (Di lunedì 23 novembre 2020) Siracusa - Tutte e tre le ex discariche del territorio del capoluogo saranno messe definitivamente in sicurezza, così come richiesto dal Comune. Ne dà notizia il sindaco Francesco Italia, che esprime '... Leggi su lagazzettasiracusana (Di lunedì 23 novembre 2020)- Tutte e tre le exdel territorio del capoluogo saranno messe definitivamente in, così come richiesto dal Comune. Ne dà notizia il sindaco Francesco Italia, che esprime '...

Siracusa. Inizio di settimana col maltempo, disagi su strada: il caso dei tombini saltati

