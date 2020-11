Scuole, Unità di Crisi rimanda decisione su apertura a sindaci e dirigenti scolastici (Di lunedì 23 novembre 2020) Da domani 24 novembre in Campania tornano in classe in presenza gli alunni più piccoli e quelli delle classi 0-6 anni di età. Il ritorno in aula avverrà salvo “un piccolo slittamento di 24-48 ore”. A darne nota l’Anci sul suo sito dove si legge che il via libera è arrivato dall’Unità di Crisi dopo una lunga riunione. Gli esperti si sono convinti della possibilità di un ritorno alle attività didattiche in presenza dopo aver considerato i dati dello screening, avviato giorni fa su personale docente e non docente, alunni e familiari conviventi, insieme al migliorato contesto epidemiologico. Tuttavia i dirigenti scolastici, qualora lo riterranno opportuno, potranno scegliere di mantenere la modalità a distanza. Lo stesso vale per i sindaci che, a seguito della valutazione del contesto epidemiologico ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 23 novembre 2020) Da domani 24 novembre in Campania tornano in classe in presenza gli alunni più piccoli e quelli delle classi 0-6 anni di età. Il ritorno in aula avverrà salvo “un piccolo slittamento di 24-48 ore”. A darne nota l’Anci sul suo sito dove si legge che il via libera è arrivato dall’didopo una lunga riunione. Gli esperti si sono convinti della possibilità di un ritorno alle attività didattiche in presenza dopo aver considerato i dati dello screening, avviato giorni fa su personale docente e non docente, alunni e familiari conviventi, insieme al migliorato contesto epidemiologico. Tuttavia i, qualora lo riterranno opportuno, potranno scegliere di mantenere la modalità a distanza. Lo stesso vale per iche, a seguito della valutazione del contesto epidemiologico ...

