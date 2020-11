San Giuseppe Vesuviano, deceduto per Covid un operatore sanitario 60enne (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giuseppe Vesuviano (Na) – Un altro decesso per Covid tra gli operatori sanitari. Nella giornata di ieri un cittadino 60enne di San Giuseppe Vesuviano è morto dopo aver contratto il Covid-19. A renderlo noto è il sindaco del comune, Vincenzo Catapano, tramite il suo profilo Facebook: “Ancora un altro decesso per Covid. Un nostro concittadino 60enne, operatore sanitario, impegnatissimo al servizio di noi tutti, ci ha lasciati tristemente quest’oggi. È il quinto decesso, purtroppo, segnalatomi in poche ore.Ci uniamo al dolore della sua famiglia. Devo dire che resto sconcertato dinanzi alla indifferenza di molti, che oggi mi sono trovato a rimproverare personalmente. Ho ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Na) – Un altro decesso pertra gli operatori sanitari. Nella giornata di ieri un cittadinodi Sanè morto dopo aver contratto il-19. A renderlo noto è il sindaco del comune, Vincenzo Catapano, tramite il suo profilo Facebook: “Ancora un altro decesso per. Un nostro concittadino, impegnatissimo al servizio di noi tutti, ci ha lasciati tristemente quest’oggi. È il quinto decesso, purtroppo, segnalatomi in poche ore.Ci uniamo al dolore della sua famiglia. Devo dire che resto sconcertato dinanzi alla indifferenza di molti, che oggi mi sono trovato a rimproverare personalmente. Ho ...

crispadafora : RT @NapoliToday: #Cronaca Coronavirus, è morto un altro operatore sanitario: quinto decesso in poche ore - NapoliToday : #Cronaca Coronavirus, è morto un altro operatore sanitario: quinto decesso in poche ore - FabianRothschi1 : @uras_salvatore @f_ronchetti Sta gente non sa manco le basi azotate, figuriamoci il processo di replicazione del DN… - nittennittifire : Matthew continua a sillabare muto un 'Take away, è tutto take away'. Nel trambusto generale Opal è entrata in casa… - OnedOnyx : @nmrpmf no ma che pasticciniiiii, hanno proprio il nome di zeppole e si mangiano a San Giuseppe -