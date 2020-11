Liverpool, Klopp: “Se continuiamo a giocare in questo modo non finiremo la stagione con 11 giocatori” (Di lunedì 23 novembre 2020) “Sky e BT devono parlare. Se continuiamo a giocare mercoledì con l’Atalanta e sabato prossimo in campionato alle 12:30, non sono sicuro di poter finire la stagione con undici giocatori“. È l’allarme lanciato dal tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, alla luce dell’ennesimo infortunio in casa Reds. Contro il Leicester è stato il turno di Naby Keita, un problema fisico probabilmente causato dal massiccio numero di partite in pochi giorni. “Se qualcuno mi parla ancora di contratti impazzisco, perché i contratti non sono stati fatti in previsione del COVID-19 – ha detto Klopp -. Dobbiamo indossare le mascherine, ci adattiamo: tutto è cambiato ma l’accordo con le televisioni ancora no. È cambiato tutto. È cambiato tutto il mondo. Ne parlo con calma, ma dicono che parlo per favorire il ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020) “Sky e BT devono parlare. Semercoledì con l’Atalanta e sabato prossimo in campionato alle 12:30, non sono sicuro di poter finire lacon undici giocatori“. È l’allarme lanciato dal tecnico del, Jurgen, alla luce dell’ennesimo infortunio in casa Reds. Contro il Leicester è stato il turno di Naby Keita, un problema fisico probabilmente causato dal massiccio numero di partite in pochi giorni. “Se qualcuno mi parla ancora di contratti impazzisco, perché i contratti non sono stati fatti in previsione del COVID-19 – ha detto-. Dobbiamo indossare le mascherine, ci adattiamo: tutto è cambiato ma l’accordo con le televisioni ancora no. È cambiato tutto. È cambiato tutto il mondo. Ne parlo con calma, ma dicono che parlo per favorire il ...

Qui Liverpool: Salah negativo al Covid-19. Con la Dea sarà presente

Oggi sono in programma gli esami decisivi con la UEFA, ma l’egiziano sarà recuperato per la sfida di Champions con l’Atalanta Dopo il successo per 3-0 sul Leicester in Premier League, arriva un’altra ...

