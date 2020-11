“Il mio amore è un Masai”: la storia di Ilaria e Cristina (Di lunedì 23 novembre 2020) La storia che voglio raccontarvi oggi ha i colori della Tanzania, di quel cielo che bacia la spiaggia bianca, ha i colori dell’integrazione e dell’amore, è la storia di due ragazze toscane Ilaria e Cristina, una di Pistoia, l’altra di Massa Carrara, che in quella terra lontana hanno vissuto, una per lavoro, l’altra per una vacanza, trovando l’uomo della loro vita. Sembra proprio una favola, gli ingredienti ci sono tutti, l’innamoramento, le difficoltà, l’impedimento, che in questo caso è derivato dalla lontananza fisica, e poi il matrimonio. Ed in questo caso abbiamo l’upgrade del principe azzurro, perché Kashuma (il cui nome cattolico è Andrea) e Moses sono due guerrieri Masai. La realtà è che anche le due ragazze sono delle combattenti, dalle mie parti, in Toscana, c’è un detto che rappresenta al ... Leggi su dilei (Di lunedì 23 novembre 2020) Lache voglio raccontarvi oggi ha i colori della Tanzania, di quel cielo che bacia la spiaggia bianca, ha i colori dell’integrazione e dell’, è ladi due ragazze toscane, una di Pistoia, l’altra di Massa Carrara, che in quella terra lontana hanno vissuto, una per lavoro, l’altra per una vacanza, trovando l’uomo della loro vita. Sembra proprio una favola, gli ingredienti ci sono tutti, l’innamoramento, le difficoltà, l’impedimento, che in questo caso è derivato dalla lontananza fisica, e poi il matrimonio. Ed in questo caso abbiamo l’upgrade del principe azzurro, perché Kashuma (il cui nome cattolico è Andrea) e Moses sono due guerrieri Masai. La realtà è che anche le due ragazze sono delle combattenti, dalle mie parti, in Toscana, c’è un detto che rappresenta al ...

GiuseppeConteIT : Oggi pomeriggio, a margine dei lavori del #G20, il mio intervento in occasione del passaggio di consegne dalla Pres… - matteosalvinimi : Esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza a tutta la Comunità serba, unendomi in preghiera, per la scomparsa del… - GiuseppeConteIT : Il mio intervento in occasione del passaggio di consegne dalla Presidenza saudita del #G20Riyadsummit a quella ital… - robertobona9 : @angyco888 @romanino48 Io da piccolo ho detto una cosa simile a mio nonno e ne ho prese una sporta.Da lui e poi da… - MINIJlNNIE : io a weverse perché non spedisce il mio album -

Ultime Notizie dalla rete : “Il mio Deodato Salafia: Bestseller “Le Tue Prime Cinque Opere D'Arte Contemporanea” Fortune Italia