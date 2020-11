Ha ragione lo Zio: Ibra meglio di CR7, sono i numeri a certificarlo (Di lunedì 23 novembre 2020) “Zio” Bergomi ieri a Sky ha sentenziato: Ibra meglio di CR7: giù i commenti di juventini imbufaliti e milanisti felici. Ed i numeri sono chiari: lo Zio ha ragione “In questo momento preferisco Ibrahimovic a Cristiano Ronaldo“: questa la sentenza di Beppe Bergomi al Club di Caressa. I social si sono scatenati dopo pochi secondi, anche, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 23 novembre 2020) “Zio” Bergomi ieri a Sky ha sentenziato:di CR7: giù i commenti di juventini imbufaliti e milanisti felici. Ed ichiari: lo Zio ha“In questo momento preferiscohimovic a Cristiano Ronaldo“: questa la sentenza di Beppe Bergomi al Club di Caressa. I social siscatenati dopo pochi secondi, anche, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Riccardo___R : @snasainplasa @Pirichello Hai ragione zio, mi è partita una kassetta del Kocorikò del '96 e non ho resistito - FredtheFake : @_IlBoris Minkia hai ragione zio - AforizmyFraszky : @EnricoLetta @Twitter Ha ragione chi dice che il Letta intelligente è lo zio. - BruceFake : @marifcinter vero. Lo Zio ha ragione, basta guardare una partita per capirlo. Se Hakimi lo lanci in velocità in un… - bizzarri_paolo : @Zio_Mau @AlRobecchi Non so se hai capito che mi stai dando ragione. -

Ultime Notizie dalla rete : ragione Zio Ha ragione lo Zio: Ibra meglio di CR7, sono i numeri a certificarlo SerieANews Mani del clan sui farmaci Salvatore Grande Aracri non risponde al giudice

reggio emilia Si è avvalso della facoltà di non rispondere il 40enne Salvatore Grande Aracri (accusato di associazione mafiosa e intestazione fittizia di capitali) nell’interrogatorio di garanzia tenu ...

I Lincei ricostruiscono il laboratorio di Raffaello

Inutile dire che il particolare più interessante di quella bottega ricostruita saranno proprio i colori di Raffaello, i pigmenti che usava, e soprattutto gli elementi recuperati dalla ricetta latina c ...

reggio emilia Si è avvalso della facoltà di non rispondere il 40enne Salvatore Grande Aracri (accusato di associazione mafiosa e intestazione fittizia di capitali) nell’interrogatorio di garanzia tenu ...Inutile dire che il particolare più interessante di quella bottega ricostruita saranno proprio i colori di Raffaello, i pigmenti che usava, e soprattutto gli elementi recuperati dalla ricetta latina c ...