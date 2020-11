GfVip: l'audio choc su Selvaggia postato da ElianaMichelazzo (Di lunedì 23 novembre 2020) L'ex amica Eliana Michelazzo ha sganciato una vera bomba su Selvaggia Roma: l'audio che solleva clamorosi sospetti sull'attuale gieffina Gf Vip: il clamoroso audio su Selvaggia pubblicato dalla Michelazzo su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 23 novembre 2020) L'ex amica Eliana Michelazzo ha sganciato una vera bomba suRoma: l'che solleva clamorosi sospetti sull'attuale gieffina Gf Vip: il clamorososupubblicato dalla Michelazzo su Notizie.it.

Frances80576082 : RT @tzsomtrgsdmrcsr: Fancam sui #prelemi Mi scuso se è uscita una me.. ma è la mia prima fancam , ci stavano altre scene ma non entravano c… - 24sere : RT @tzsomtrgsdmrcsr: Fancam sui #prelemi Mi scuso se è uscita una me.. ma è la mia prima fancam , ci stavano altre scene ma non entravano c… - AURORASENEFREGA : un minuto di silenzio per chi non sta guardando e ha solo l’audio giacomo, tommaso, e francesco. NON CAPISCO PUR GUARDANDO #gfvip - thatsDramaQueen : Ma perché non mi va l’audio nelle regie di Mediaset play ma solo su un’ora fa #gfvip - HE16__ : RT @tzsomtrgsdmrcsr: Fancam sui #prelemi Mi scuso se è uscita una me.. ma è la mia prima fancam , ci stavano altre scene ma non entravano c… -