Genoa, Maran all'ultima spiaggia: senza svolta sarà addio (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Genoa sta attraversando un importante momento di difficoltà e, dopo la sconfitta di ieri contro l'Udinese, il presidente Enrico Preziosi starebbe valutando un cambio in panchina. L'attuale tecnico rossoblù, Rolando Maran, dunque, si giocherà tutto nelle prossime due partite: il derby di Coppa Italia contro la Sampdoria e lo scontro salvezza con il Parma. Stando a quanto riferito da 'Il Secolo XIX', infatti, il numero uno del club ligure, in caso di un ulteriori passi falsi, deciderà per l'ennesimo ribaltone delle ultime stagioni. SportFace.

