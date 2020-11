Covid, dalla Ue le regole per le vacanze di fine anno (Di martedì 24 novembre 2020) Una strategia c?è. Il premier Giuseppe Conte ha cominciato a parlarne con gli altri leader europei. E Bruxelles il 2 dicembre dovrebbe dettare le linee guida comuni per la stagione sulle... Leggi su ilmattino (Di martedì 24 novembre 2020) Una strategia c?è. Il premier Giuseppe Conte ha cominciato a parlarne con gli altri leader europei. E Bruxelles il 2 dicembre dovrebbe dettare le linee guida comuni per la stagione sulle...

lorepregliasco : L'Istituto Superiore di Sanità smentisce complottisti, no vax e infettivologi ammaliati dalla televisione sul conte… - repubblica : Dalla Lombardia alla Sicilia: il viaggio del medico per curare la madre positiva che nessuno voleva visitare - repubblica : Covid, dalla Svizzera provocazione shock: 'Per i negazionisti niente terapia intensiva' [di Francesco Zantonelli] [… - euro_ii : RT @riktroiani: ++ 'Gravissima la situazione negli ospedali a danno dei #cardiologici. Dalla #Lombardia alla #Sicilia sono ridotti i posti… - Giovanni1962RM : RT @Michele02828265: #COVID in ITALIA sono circa 50.000 i morti di cui circa 36.000 in Lombardia Piemonte Veneto Friuli Liguria Sicilia gov… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid dalla Covid, dalla Ue le regole per le vacanze di fine anno Il Messaggero Buoni spesa Covid, a Salerno stanati 75 «furbetti»: irregolarità per 21mila euro

Settantacinque 'furbetti' che hanno illegittimamente percepito i buoni spesa Covid, per l'acquisto di generi di prima necessità durante il precedente lockdown, sono ...

Un tribunale impone a Glovo di assumere un rider “disconnesso”

Il tribunale del lavoro di Palermo ha stabilito che la piattaforma Glovo dovrà assumere come dipendente e risarcire un rider che aveva “disconnesso” a inizio anno.

Settantacinque 'furbetti' che hanno illegittimamente percepito i buoni spesa Covid, per l'acquisto di generi di prima necessità durante il precedente lockdown, sono ...Il tribunale del lavoro di Palermo ha stabilito che la piattaforma Glovo dovrà assumere come dipendente e risarcire un rider che aveva “disconnesso” a inizio anno.