Campania, 0,33% docenti e alunni positivi al test antigenico (Di lunedì 23 novembre 2020) La Campania, dopo la valutazione dell'esito dello screening sul personale scolastico, alunni e familiari, si prepara alla riapertura delle scuole dell'infanzia e delle prime elementari il 25 novembre. La Regione, in attesa dell'ordinanza, ha reso noti i dati dei test effettuati.

