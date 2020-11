Bianca Guaccero, grave accusa contro di lei: arriva da chi meno te l’aspetti (Di lunedì 23 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Bianca Guaccero finisce incredibilmente sotto attacco. Ma che cosa è successo? Ecco chi ce l’ha con lei e qual è l’accusa. Bianca Guaccero è tornato, dopo una lunga assenza, legata alla pausa estiva, è tornata sotto la luce dei riflettori e della ribalta. Il tutto senza alcun dubbio dipende dalla ripartenza di ‘Detto Fatto‘, format Leggi su youmovies (Di lunedì 23 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.finisce incredibilmente sotto attacco. Ma che cosa è successo? Ecco chi ce l’ha con lei e qual è l’è tornato, dopo una lunga assenza, legata alla pausa estiva, è tornata sotto la luce dei riflettori e della ribalta. Il tutto senza alcun dubbio dipende dalla ripartenza di ‘Detto Fatto‘, format

_PuntoZip_ : Oggi in TV: Su Rai2 una nuova settimana in compagnia di Detto Fatto – Tra gli ospiti di Bianca Guaccero Rosa Perrot… - CeccarelliL_ : Oggi in TV: Su Rai2 una nuova settimana in compagnia di Detto Fatto – Tra gli ospiti di Bianca Guaccero Rosa Perrot… - Newsinunclick : L'esordio di @bianca_guaccero a #dettofattorai Indice rivolto verso destra 'Non avevo mai condotto un programma… - RaiDue : L'esordio di @bianca_guaccero a #dettofattorai ?? 'Non avevo mai condotto un programma da sola, sono entrata in punt… - lorenzog31 : RT @bubinoblog: GIOVANNI CIACCI: BIANCA GUACCERO NON SI È COMPORTATA BENE CON ME! A BARBARA D'URSO E MILLY CARLUCCI DICO CHE... (E... https… -

Ultime Notizie dalla rete : Bianca Guaccero Detto Fatto: a Bianca Guaccero piacciono gli uomini con la pancetta SoloDonna Detto Fatto, "Bianca Guaccero ha ceduto alla politica. Stia lontana da me": Rai, pesantissime accuse-vip

Ogni giorno, accuse contro qualcuno. Si parla di Giovanni Ciacci , uno a cui piace puntare il dito. Ora se la prende con Bianca Guaccero . Lo fa in ...

Natale 2020, a casa delle star è già festa

Non sarà la solita festa. Il Natale 2020 sarà molto diverso da quello degli altri anni a causa del coronavirus. E, forse proprio perché stiamo ancora facendo i conti con la pandemia, è ancora più ...

Ogni giorno, accuse contro qualcuno. Si parla di Giovanni Ciacci , uno a cui piace puntare il dito. Ora se la prende con Bianca Guaccero . Lo fa in ...Non sarà la solita festa. Il Natale 2020 sarà molto diverso da quello degli altri anni a causa del coronavirus. E, forse proprio perché stiamo ancora facendo i conti con la pandemia, è ancora più ...