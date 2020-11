Ascolti tv, dati auditel del 22 novembre: esordio vincente per Vite in fuga (Di lunedì 23 novembre 2020) L’esordio della fiction con Anna Valle e Claudio Gioè, Vite in fuga si aggiudica gli Ascolti della prima serata superando i 4 milioni di telespettatori mentre la sfida dei talk show della domenica ha segnato ancora una volta il successo di Che tempo che fa su Rai3. Ascolti tv, prime time Vite in fuga parte e vince gli Ascolti della prima serata di ieri. La nuova fiction di Rai1 ha ottenuto infatti 4.375.000 telespettatori e il 16,04% nel primo episodio, e 3.853.000 e il 17,77% di share nel secondo. Su Rai3 Che Tempo Che Fa ha totalizzato 2.779.000 telespettatori e il 10,05% e, a seguire, Che Tempo Che Fa – il Tavolo ne ha conquistati 1.397.000 pari al 7,45%. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso è stato visto da 2.124.000 telespettatori pari al 12,57%. ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 23 novembre 2020) L’della fiction con Anna Valle e Claudio Gioè,insi aggiudica glidella prima serata superando i 4 milioni di telespettatori mentre la sfida dei talk show della domenica ha segnato ancora una volta il successo di Che tempo che fa su Rai3.tv, prime timeinparte e vince glidella prima serata di ieri. La nuova fiction di Rai1 ha ottenuto infatti 4.375.000 telespettatori e il 16,04% nel primo episodio, e 3.853.000 e il 17,77% di share nel secondo. Su Rai3 Che Tempo Che Fa ha totalizzato 2.779.000 telespettatori e il 10,05% e, a seguire, Che Tempo Che Fa – il Tavolo ne ha conquistati 1.397.000 pari al 7,45%. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso è stato visto da 2.124.000 telespettatori pari al 12,57%. ...

