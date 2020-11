Apple Watch può impedirci di fare gli incubi? (Di lunedì 23 novembre 2020) L’arrivo del monitoraggio del sonno su Apple Watch è stata una delle funzionalità più attese da parte degli utenti. Insieme alla saturazione dell’ossigeno nel sangue arrivata sul Series 6, la possibilità di misurare come e per quanto tempo abbiamo dormito è arrivata con l’uscita di WatchOS 7. Basta aprire l’app Salute e trovi tutti i dati condivisi dai sensori presenti sullo smartWatch. L’accelerometro dell’orologio rileva i micro-movimenti dovuti alla respirazione nel sonno consentendo ad Apple Watch di capire in modo intelligente quanto tempo l’utente dorme ogni notte. Al mattino, l’utente vedrà i dati relativi alla notte precedente con i periodi di veglia e di sonno, e un grafico che mostra il trend settimanale del sonno. La nuova funzionalità richiede il 30% di ricarica minima per ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 23 novembre 2020) L’arrivo del monitoraggio del sonno suè stata una delle funzionalità più attese da parte degli utenti. Insieme alla saturazione dell’ossigeno nel sangue arrivata sul Series 6, la possibilità di misurare come e per quanto tempo abbiamo dormito è arrivata con l’uscita diOS 7. Basta aprire l’app Salute e trovi tutti i dati condivisi dai sensori presenti sullo smart. L’accelerometro dell’orologio rileva i micro-movimenti dovuti alla respirazione nel sonno consentendo addi capire in modo intelligente quanto tempo l’utente dorme ogni notte. Al mattino, l’utente vedrà i dati relativi alla notte precedente con i periodi di veglia e di sonno, e un grafico che mostra il trend settimanale del sonno. La nuova funzionalità richiede il 30% di ricarica minima per ...

intheplaceofus : mi sono arrivati i cinturini per l’apple watch ma non ho l’apple watch - larahernandezc6 : RT @VictimOfIllusio: #NowPlaying Profondo Rosso (Goblin cover song by Peter Hamer): #Spotify : - setteBIT : Ben 7 nuovi trailer di Apple TV+ sull’animazione x i + piccoli 'Doug unplugs': - VictimOfIllusio : #NowPlaying Profondo Rosso (Goblin cover song by Peter Hamer): #Spotify : - gusbaratta : @dorinileonardo @Yazid_gd @MarcoGiovagnol3 @Fab_True_Enough se invece volesse la musica ed il GPS senza portarsi il… -