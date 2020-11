Alto Adige, domani 24 novembre tornano a scuola alunni infanzia ed elementari (Di lunedì 23 novembre 2020) Da domani 24 novembre in Alto Adige potranno tornare a scuola i bambini delle scuole elementari e saranno ripresi i servizi di assistenza alla prima infanzia e le scuole dell'infanzia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 23 novembre 2020) Da24inpotranno tornare ai bambini delle scuolee saranno ripresi i servizi di assistenza alla primae le scuole dell'. L'articolo .

fattoquotidiano : Alto Adige, oltre il 60% dei cittadini allo screening di massa: trovati 3mila positivi. Kompatscher: “Evitati 95mil… - Agenzia_Ansa : #Covid: concluso #screening Alto Adige, 'affluenza' 63,9% Individuati 3.185 positivi. #ANSA #AltoAdige - feralbasola : RT @Miti_Vigliero: Bolzano 'Con lo screening di massa sono stati individuati oltre 3.000 asintomatici che ora si trovano in quarantena, alt… - mariacarla1963 : RT @Ingestibile79: In Alto Adige, su 340.000 tamponi, 3.185 persone sono sane e ben 336.815 non hanno un cazzo. E' allarme. - Sabina1956 : RT @dukana2: #AltoAdige,oltre 60% a screening di massa: trovati 3mila positivi??Evitati 95mila contagi ??In #Basilicata oltre il 90% a ster… -