25 novembre, Giornata contro la violenza sulle donne: iniziative per le scuole. Nota (Di lunedì 23 novembre 2020) Con la Nota 23622 del 20 novembre, il ministero dell'Istruzione invita le scuole a promuovere iniziative sulla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 23 novembre 2020) Con la23622 del 20, il ministero dell'Istruzione invita lea promuoveresullainternazionale per l’eliminazione dellale. L'articolo .

ninofrassicaoff : BUON 23 NOVEMBRE! Da 53 anni (cento più cento meno) ogni quarto lunedì di novembre pubblico 4 foto che mi mettono d… - ComunediTrieste : Per la 'Giornata Mondiale contro la violenza contro le donne', dal 25 al 29 novembre 2020, in programma lo spettaco… - reggiadicaserta : #TerraeMotus40 | Iniziamo la giornata ricordando il terremoto del 23 novembre 1980 in Irpinia, uno degli eventi più… - fiabanto : RT @FpCgilNazionale: ?? APPUNTAMENTO 25 NOV ORE 10.30 IN DIRETTA FB. Parleremo di violenza di genere sul posto di lavoro. Se le donne fosse… - __Kelebekler : Buona sera Kelebekler? Vi ricordiamo il nostro importantissimo appuntamento di MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE ALLE ORE 21:0… -

Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : novembre Giornata