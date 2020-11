Valeria Graci in lacrime si confessa a Verissimo: “Sono andata in analisi” (Di domenica 22 novembre 2020) Nell’ultima puntata andata in onda di Verissimo, tra i vari ospiti nel salotto di Silvia Toffanin era presente anche Valeria Graci. La nota attrice si è voluta raccontare a cuore aperto parlando per la prima volta di un dramma del passato. La comica, infatti, è stata vittima di violenza psicologica e, solo ora che ha superato il tutto, ha deciso di raccontare quel periodo buio della sua vita. Anche Silvia Toffanin è apparsa molto commossa nell’ascoltare le parole di Valeria. Ma vediamo meglio cosa ha confessato. Valeria Graci racconta il suo dramma per la prima volta: “Sono stata vittima di violenza psicologica” Valeria Graci ha scelto il salotto di Silvia Toffanin per raccontare per la prima volta il ... Leggi su velvetgossip (Di domenica 22 novembre 2020) Nell’ultima puntatain onda di, tra i vari ospiti nel salotto di Silvia Toffanin era presente anche. La nota attrice si è voluta raccontare a cuore aperto parlando per la prima volta di un dramma del passato. La comica, infatti, è stata vittima di violenza psicologica e, solo ora che ha superato il tutto, ha deciso di raccontare quel periodo buio della sua vita. Anche Silvia Toffanin è apparsa molto commossa nell’ascoltare le parole di. Ma vediamo meglio cosa hato.racconta il suo dramma per la prima volta:stata vittima di violenza psicologica”ha scelto il salotto di Silvia Toffanin per raccontare per la prima volta il ...

