“Tornare indietro nel tempo”: scienziati affermano che si può invertire l’invecchiamento (Di lunedì 23 novembre 2020) Una ricerca afferma che un particolare utilizzo dell’ossigeno puro in una camera pressurizzata potrebbe invertire l’invecchiamento e le malattie Gli scienziati israeliani dicono di essere riusciti non solo a fermare con successo il processo di invecchiamento biologico, ma anche a invertirlo, utilizzando solo ossigeno. Lo studio, una collaborazione tra l’Università di Tel Aviv e lo L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di lunedì 23 novembre 2020) Una ricerca afferma che un particolare utilizzo dell’ossigeno puro in una camera pressurizzata potrebbee le malattie Gliisraeliani dicono di essere riusciti non solo a fermare con successo il processo di invecchiamento biologico, ma anche a invertirlo, utilizzando solo ossigeno. Lo studio, una collaborazione tra l’Università di Tel Aviv e lo L'articolo Curiosauro.

