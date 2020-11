Recensione Corsair HS70 BLUETOOTH

Leggi su tuttotek

(Di domenica 22 novembre 2020) In questo articolo vedremo ladelle cuffie da gaming. Un nuovo headset firmatoche non tradisce la tradizione del marchio ma punta a qualche novità importante Con le sue nuove cuffie,punta a fornire un headset davvero completo. Non solo la possibilità di utilizzare le cuffie su PlayStation (4 e 5), su Xbox (One, Series S e Series X) e PC ma anche su dispositivi mobili. In poche parole, con un solo paio di cuffie possiamo sfruttare ogni device in nostro possesso. La possibilità di sfruttare anche una connessione, oltre al classico jack da 3,5mm, è un altro plus molto più che gradito. La batteria migliorata inoltre offre la possibilità di avere delle cuffie pronte all’utilizzo per 30 ore prima di doverle ...