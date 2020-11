Parma, Sepe: «Speriamo che la Roma non sia in giornata» (Di domenica 22 novembre 2020) Luigi Sepe ha parlato prima di Roma-Parma Luigi Sepe, portiere del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro la Roma. «Si deve dare tutto e sperare che loro non siano in giornata. Siamo in un momento tranquillo, il campionato è difficile ma dobbiamo fare punti. Sono amico di Mirante, sta facendo benissimo e ha fatto una carriera importante; si merita questo premio». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 novembre 2020) Luigiha parlato prima diLuigi, portiere del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro la. «Si deve dare tutto e sperare che loro non siano in. Siamo in un momento tranquillo, il campionato è difficile ma dobbiamo fare punti. Sono amico di Mirante, sta facendo benissimo e ha fatto una carriera importante; si merita questo premio». Leggi su Calcionews24.com

