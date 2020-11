Ora Soros rilancia i diktat dell’Ue contro Ungheria e Polonia

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 22 novembre 2020) Roma, 22 nov – Nella “corsa alle accuse” a carico di, sviluppatasi negli ultimi giorni ad opera dell’Unione e di molti suoi adepti negli Stati membri, si è recentemente aggiunto Georgegrazie ad un articolo decisamente accusatorio pubblicato su Project Syndicate. Non stupisce l’accanimento del magnatela sua Nazione di origine dal momento che si attesta su posizioni ideologiche diametralmente opposte e concorrenti, le quali identificano nell’individualismo di stampo liberticida l’unica soluzione ad una visione tradizionalista e conservatrice come quella di Orban e Kaczynski. L’attacco sconclusionato diL’intervento diparte da una contraddizione di fondo secondo la quale l’Ue dovrebbe aprioristicamente far valere i suoi presunti diritti a ...