Observer System Redux | Recensione | Trailer e Gameplay

Dai creatori di Layers of Fear, torna su console di nuova generazione l'horror Observer, ed oggi vogliamo condividere con voi la Recensione di Observer System Redux. Observer System Redux Recensione Nei panni di Daniel Lazarski, un detective cyber potenziato con impianti neurali, che gli consentono di interfacciarsi con le menti degli individui, dovrete fare luce su degli strani omicidi che avvengono in una città cibernetica, attraverso l'analisi di frammenti, memorie e pensieri delle vittime. Voci che sussurrano nell'oscurità, oggetti in movimenti e cambi di prospettiva, rendono Observer un thriller psicologico, con elementi horror provenienti dal ex titolo prodotto dallo sviluppatore e che con il ...

A tre anni di distanza dall'esordio, l'horror cyberpunk di Bloober Team torna con una versione Redux che ne massimizza le potenzialità.

'PS5 e Xbox Series X/S offrono più modi per spaventare i giocatori rispetto a qualsiasi altra console'

Secondo gli sviluppatori di Observer System Redux 'PS5 e Xbox Series X/S offrono più modi per spaventare i giocatori rispetto a qualsiasi altra console'.

A tre anni di distanza dall'esordio, l'horror cyberpunk di Bloober Team torna con una versione Redux che ne massimizza le potenzialità. Secondo gli sviluppatori di Observer System Redux 'PS5 e Xbox Series X/S offrono più modi per spaventare i giocatori rispetto a qualsiasi altra console'.