News Uomini e Donne, Gianni Sperti: "Ecco perché ce l'ho così tanto con Aurora" (Di domenica 22 novembre 2020) Gianni Sperti negli ultimi mesi ha un nuovo nemico a Uomini e Donne: si tratta della dama del trono over Aurora Tropea, che sembra non riuscire proprio a sopportare al punto che ogni occasione è buona per lanciarle addosso accuse di vario genere e criticarla in maniera ingiuriosa. Intervistato da Uomini e Donne Magazine, Gianni ha spiegato che due frasi di Aurora lo hanno ferito moltissimo: "vai a mungere le vacche", detta a proposito della foto messa questa estate da Sperti su Instagram, e "ti innamori ogni cinque minuti". L'opinionista, infatti, sostiene di dare molto valore all'amore e di essersi innamorato solo due volte nella vita; per quanto riguarda la foto, invece, era stata messa per solidarietà con i pastori sardi, che a suo dire si sono ...

