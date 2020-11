Maltempo in Calabria: Coldiretti in soccorso degli agricoltori (Di domenica 22 novembre 2020) Il nubifragio che nei giorni scorsi ha colpito la Calabria ha causato numerosi danni all’agricoltura e la Coldiretti chiede lo stato di calamità. Intanto l’associazione si sta già mobilitando per supportare gli agricoltori. Coldiretti interviene per il Maltempo in Calabria “In base al primo monitoraggio effettuato, risulta che moltissimi ettari sono andati sott’acqua” – spiega il direttore regionale di Coldiretti Francesco Cosentini – “Il forte vento ha causato la distruzione delle serre. Uomini e mezzi del Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese sono intervenuti per far defluire le acque alla foce dei fiumi e allo sbocco dei canali. L’operazione è servita per impedire l’accumulo di detriti e del materiale trasportato dalla furia dell’acqua. Nelle prossime ore ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 22 novembre 2020) Il nubifragio che nei giorni scorsi ha colpito laha causato numerosi danni all’agricoltura e lachiede lo stato di calamità. Intanto l’associazione si sta già mobilitando per supportare gliinterviene per ilin“In base al primo monitoraggio effettuato, risulta che moltissimi ettari sono andati sott’acqua” – spiega il direttore regionale diFrancesco Cosentini – “Il forte vento ha causato la distruzione delle serre. Uomini e mezzi del Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese sono intervenuti per far defluire le acque alla foce dei fiumi e allo sbocco dei canali. L’operazione è servita per impedire l’accumulo di detriti e del materiale trasportato dalla furia dell’acqua. Nelle prossime ore ...

Ettore_Rosato : Immagini terribili dalla #Calabria dove il maltempo ha allagato e distrutto strade e case.Solidarietà ai cittadini… - DPCgov : #21novembre Maltempo #Calabria ore 18: Crotone e Isola di Capo Rizzuto le località più colpite. Alcuni quartieri ev… - DPCgov : ?? #Maltempo in #Calabria: Manteniamo alta l’attenzione. Condividi queste semplici azioni per non correre rischi. È… - AnsaCalabria : Maltempo: piove ancora a Crotone, bloccata statale 106. Stop traffico altezza ponte su fiume Neto |#ANSA - carmeloorlando : RT @DPCgov: #22novembre ?? #Maltempo in #Calabria: Abbiamo attivato il sistema @CopernicusEMS per mappare l’area colpita dall’alluvione. Il… -