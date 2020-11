Macron non ha alcuna intenzione di riaprire: 'I dati del virus sono gli stessi dell'epoca del coprifuoco' (Di domenica 22 novembre 2020) Continua la situazione di emergenza Covid in Francia, dove per adesso, stando alle parole del presidente Macron, non è previsto alcun restringimento alle misure prese qualche settimana fa. E' previsto ... Leggi su globalist (Di domenica 22 novembre 2020) Continua la situazione di emergenza Covid in Francia, dove per adesso, stando alle parole del presidente, non è previsto alcun restringimento alle misure prese qualche settimana fa. E' previsto ...

borghi_claudio : @summorum01 @TotiNoEuro Eh ce l'avevo eccome la visione. Poi arrivò Macron a rompermi le uova nel paniere... non im… - sandrogozi : Un anno fa volevano togliermi la nazionalità perché ero 'amico di Macron' ed un traditore. Oggi leggiamo che c'è ch… - FirenzePost : Francia Coronavirus: Macron, ci sarà alleggerimento delle misure ma non fine del confinamento - globalistIT : - granmartello : @ricpuglisi @GiuseppeConteIT @robersperanza Altri paesi, altre scelte. La scelta unica propagandata come necessaria… -