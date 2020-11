Inter-Torino: le formazioni ufficiali (Di domenica 22 novembre 2020) Inter e Torino si sfidano a San Siro. In palio punti pesanti per la corsa scudetto per i nerazzurri e per allontanarsi dalla zona salvezza per i granata. Queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori: Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Young; Barella; Lukaku, Sanchez. All. Conte. Torino (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; Singo, Meite, Rincon, Linetty, Ansaldi; Verdi, Belotti. Allenatore: Francesco Conti (Giampaolo indisponibile). Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 22 novembre 2020)si sfidano a San Siro. In palio punti pesanti per la corsa scudetto per i nerazzurri e per allontanarsi dalla zona salvezza per i granata. Queste lescelte dai due allenatori:(3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Young; Barella; Lukaku, Sanchez. All. Conte.(3-5-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; Singo, Meite, Rincon, Linetty, Ansaldi; Verdi, Belotti. Allenatore: Francesco Conti (Giampaolo indisponibile). Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Inter : ?? | SPOGLIATOIO Torniamo in campo per l'8a giornata di @SerieA! Chi sarà decisivo nella sfida al Torino secondo… - SkySport : ULTIM'ORA INTER Lautaro verso l'esclusione contro il Torino Sanchez accanto a Lukaku per l'attacco #SkySport… - Inter : ??LIVE-La conferenza della vigilia di Inter-Torino in diretta ?? - toropuntoit : Conti: “Giampaolo sta bene. Tre positivi? Sono in un solo reparto” - SpazioInter : Inter-Torino, le formazioni ufficiali: panchina per Eriksen e Lautaro - -