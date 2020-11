Guendalina Tavassi vittima di un hacker: pubblicati suoi video intimi (Di domenica 22 novembre 2020) Spiacevole evento per Guendalina Tavassi che, in lacrime, ha raccontato che sono stati divulgati suoi video intimi Ieri sera, Guendalina Tavassi è stata vittima di un hacker che ha rubato, dal suo iCloud, video molto personali. L’attrice romana, sposata dal 2013 con Umberto D’Aponte e madre di due figli si è sentita violata per la L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 22 novembre 2020) Spiacevole evento perche, in lacrime, ha raccontato che sono stati divulgatiIeri sera,è statadi unche ha rubato, dal suo iCloud,molto personali. L’attrice romana, sposata dal 2013 con Umberto D’Aponte e madre di due figli si è sentita violata per la L'articolo proviene da Inews.it.

