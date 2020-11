Decreto Ristori, Laus: “Servono linee guida per impianti sciistici” (Di domenica 22 novembre 2020) La stagione sciistica è alle porte, ma l’emergenza sanitaria legata al Covid influenzerà anche tempi e modalità di apertura degli impianti, senza che però sia ancora stato deciso nulla su come procedere. Per questo il senatore del Partito Democratico e capogruppo Pd in commissione Lavoro Mauro Laus ha presentato un ordine del giorno al Decreto Ristori in discussione a Palazzo Madama per impegnare il governo a “emettere urgentemente e comunque prima del mese di dicembre le linee guida per gli impianti sciistici, essenziali al fine di consentire l’avvio ordinario della stagione e la sopravvivenza delle attività economiche in montagna ad essa connesse e al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, degli utenti e di tutti gli operatori del settore”.Infatti come nota ... Leggi su nuovasocieta (Di domenica 22 novembre 2020) La stagione sciistica è alle porte, ma l’emergenza sanitaria legata al Covid influenzerà anche tempi e modalità di apertura degli, senza che però sia ancora stato deciso nulla su come procedere. Per questo il senatore del Partito Democratico e capogruppo Pd in commissione Lavoro Mauroha presentato un ordine del giorno alin discussione a Palazzo Madama per impegnare il governo a “emettere urgentemente e comunque prima del mese di dicembre leper glisciistici, essenziali al fine di consentire l’avvio ordinario della stagione e la sopravvivenza delle attività economiche in montagna ad essa connesse e al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, degli utenti e di tutti gli operatori del settore”.Infatti come nota ...

