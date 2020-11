Coronavirus, Johnson si appresta a confermare la fine del lockdown (Di domenica 22 novembre 2020) Il primo ministro britannico Boris Johnson si appresta a confermare che il lockdown per frenare la diffusione del Coronavirus in tutta l'Inghilterra si concluderà il 2 dicembre. Lo ha reso noto il suo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 22 novembre 2020) Il primo ministro britannico Borissiche ilper frenare la diffusione delin tutta l'Inghilterra si concluderà il 2 dicembre. Lo ha reso noto il suo ...

Il primo ministro britannico Boris Johnson si appresta a confermare che il lockdown per frenare la diffusione del coronavirus in tutta l'Inghilterra si concluderà il 2 dicembre. Lo ha reso noto il suo ...

Oltre 58 milioni i casi di coronavirus nel mondo

I contagi da coronavirus nel mondo hanno superato quota 58 milioni da inizio pandemia secondo gli aggiornamenti forniti dall'università americana Johns Hopkins. Le vittime sono più di 1,37 milioni. So ...

