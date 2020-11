Carlo Conti: torna in tv con “Affari tuoi”? (Di domenica 22 novembre 2020) Carlo Conti, guarito dal Coronavirus, ha parlato a Tvblog.it dei suoi prossimi progetti televisivi. Dopo un periodo di riposo con la sua famiglia, a fine dicembre lo vedremo al timone di “Affari tuoi”. “Lo Zecchino d’Oro” con Mara Venier slitta a maggio. Per Carlo Conti, finalmente, è arrivato il momento di godersi un po’ di tranquillità domestica circondato dall’affetto dei suoi cari. Il conduttore, da poco guarito dal Covid-19 Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 22 novembre 2020), guarito dal Coronavirus, ha parlato a Tvblog.it dei suoi prossimi progetti televisivi. Dopo un periodo di riposo con la sua famiglia, a fine dicembre lo vedremo al timone di. “Lo Zecchino d’Oro” con Mara Venier slitta a maggio. Per, finalmente, è arrivato il momento di godersi un po’ di tranquillità domestica circondato dall’affetto dei suoi cari. Il conduttore, da poco guarito dal Covid-19 Articolo completo: dal blog SoloDonna

GabrieleM97 : RT @matteograndi: @IlContiAndrea In effetti un Carlo Conti irrispettoso con quel colore... - Nicknameless_ : @cchocolatechips Buon natale da nickcosaless, se mi dai il tuo indirizzo ti spedisco uno sticker di carlo conti - mickeyisagod : la stan di carlo conti e sara - AntonioDAlonzo3 : Ma scusate, non ho capito: la 'blackface' a Tale e Quale Show, l'aveva Muniz o Carlo Conti? #Ghali #blackface - Roberto89994604 : @stanzaselvaggia Dove eravate quando si attaccava Carlo Conti per il colore della sua pelle? Rassisti -