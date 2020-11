Aumento stipendio docenti e ATA | quanto e da quando Azzolina partirebbe dai maestri

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 22 novembre 2020) In Italia gli insegnanti hanno bisogno di una significativa anzianità di servizio per raggiungere aumenti salariali modesti: gli stipendi possono aumentare di circa il 50% solo dopo 35 anni di servizio. Per contro, in Irlanda, Paesi Bassi e Polonia, gli stipendi tabellari iniziali deipossono addirittura aumentare di oltre il 60% già nei primi quindici anni di servizio, e ancor di più negli anni successivi. L'articolo .