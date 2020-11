The Specials, l’attore Reda Kateb: “A fine visione si esce cambiati” (Di sabato 21 novembre 2020) Intervista all'attore Reda Kateb e a Olivier Nakache ed Eric Toledano, registi di The Specials, film con protagonista Vincent Cassell nel ruolo di un assistente sociale che ha a cuore i suoi pazienti. Dopo il successo mondiale di Quasi amici (2011) e a due anni da C'est la vie (2017), Éric Toledano e Olivier Nakache tornano con un nuovo film scritto e diretto insieme, The Specials, presentato in anteprima fuori concorso al 72º Festival di Cannes, come film di chiusura, e ora disponibile on demand, distribuito da Lucky Red, sulle principali piattaforme di streaming (Sky Primafila Premiere, iTunes, Amazon Prime Video, Google Play, Chili, TimVision, Rakuten TV, Huawei Video, Infinity, CG Entertainment MioCinema, IoRestoInSala). Vincent Cassell è Bruno Haroche, assistente sociale che non riesce a non ... Leggi su movieplayer (Di sabato 21 novembre 2020) Intervista all'attoree a Olivier Nakache ed Eric Toledano, registi di The, film con protagonista Vincent Cassell nel ruolo di un assistente sociale che ha a cuore i suoi pazienti. Dopo il successo mondiale di Quasi amici (2011) e a due anni da C'est la vie (2017), Éric Toledano e Olivier Nakache tornano con un nuovo film scritto e diretto insieme, The, presentato in anteprima fuori concorso al 72º Festival di Cannes, come film di chiusura, e ora disponibile on demand, distribuito da Lucky Red, sulle principali piattaforme di streaming (Sky Primafila Premiere, iTunes, Amazon Prime Video, Google Play, Chili, TimVision, Rakuten TV, Huawei Video, Infinity, CG Entertainment MioCinema, IoRestoInSala). Vincent Cassell è Bruno Haroche, assistente sociale che non ria non ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Specials, l’attore Reda Kateb: “A fine visione si esce cambiati” - GoGoFirenze : Mio Cinema: The Specials - Fuori dal comune #firenze #eventi - CaputoItalo : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : Cinema | The Specials, la recensione - badtasteit : #TheSpecials, la videorecensione e il podcast - LaStampaTV : VIDEO | 'The Specials' è un film sulle persone che cercano di aggiustare le cose, perfetto per questo momento stori… -

Ultime Notizie dalla rete : The Specials Vincent Cassel: il film The Specials - Fuori dal comune è in streaming - IO Donna Io Donna “The Specials – Fuori dal comune”: il film con Vincent Cassel disponibile in streaming

Per chi vuole scoprire che il "cinema impegnato" è anche capace di divertire. Il film con Vincent Cassel è disponibile su MioCinema e #iorestoinsala ...

Tutte le proposte online su Cinepark.tv

Prosegue “Cinema in divano”, iniziativa proposta al circuito Cinepark sulla piattaforma web www.cinepark.tv. Questo fine settimana verrà proiettato “Cosa sarà - Gli anni amari”, “The specials”, “Shado ...

Per chi vuole scoprire che il "cinema impegnato" è anche capace di divertire. Il film con Vincent Cassel è disponibile su MioCinema e #iorestoinsala ...Prosegue “Cinema in divano”, iniziativa proposta al circuito Cinepark sulla piattaforma web www.cinepark.tv. Questo fine settimana verrà proiettato “Cosa sarà - Gli anni amari”, “The specials”, “Shado ...