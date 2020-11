Sci alpino, Coppa del Mondo femminile 2020/2021: la classifica aggiornata (Di sabato 21 novembre 2020) La classifica generale della Coppa del Mondo femminile 2020/2021 di sci alpino. E’ l’azzurra Federica Brignone a difendere il titolo conquistato nella scorsa stagione. Mikaela Shiffrin, dopo un anno difficile, va a caccia del riscatto e punta a riprendersi il trono. Tante le azzurre in corsa, con Sofia Goggia e Marta Bassino che proveranno l’attacco alle prime posizioni. classifica GENERALE Coppa DEL Mondo femminile 2020/2021 Marta Bassino (ITA) 100 punti Federica Brignone (ITA) 80 punti Petra Vlhova (SVK) 60 punti Michelle Gisin (SUI) 50 punti Mina Fuerst Holtmann (NOR) 45 punti Sofia Goggia (ITA) 40 punti Meta Hrovat (SLO) 40 punti Lara Gut-Behrami (SUI) 32 ... Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020) Lagenerale delladeldi sci. E’ l’azzurra Federica Brignone a difendere il titolo conquistato nella scorsa stagione. Mikaela Shiffrin, dopo un anno difficile, va a caccia del riscatto e punta a riprendersi il trono. Tante le azzurre in corsa, con Sofia Goggia e Marta Bassino che proveranno l’attacco alle prime posizioni.GENERALEDELMarta Bassino (ITA) 100 punti Federica Brignone (ITA) 80 punti Petra Vlhova (SVK) 60 punti Michelle Gisin (SUI) 50 punti Mina Fuerst Holtmann (NOR) 45 punti Sofia Goggia (ITA) 40 punti Meta Hrovat (SLO) 40 punti Lara Gut-Behrami (SUI) 32 ...

infoitsport : Sci alpino, domani lo slalom di Levi. Brignone: “Mi sento bene”. Bassino: “Trovato il giusto assetto” - infoitsport : Sci alpino, Federica Brignone sulla quarantena della Svezia: “Dateci regole chiare ed eguali per tutti” - infoitsport : Sci alpino, Slalom Levi 2020: startlist e pettorali di partenza. Programma, orari e tv - infoitsport : Sci alpino femminile, Coppa del mondo - Tutto pronto per il weekend di Levi, Bassino è carica: 'Voglio continuare a… - ASgrulletti : RT @RaiSport: ? Protesta degli #sciatori per l'esclusione della squadra svedese Svedesi in quarantena per il tecnico positivo. #Brignone:… -