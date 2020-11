LIVE Sci alpino, Slalom Levi in DIRETTA: Vlhova precede Shiffrin di 0.15! 6a Curtoni, 11a Brignone (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dello Slalom di Gianmario Bonzi – La startlist ed i pettorali della prima manche 10.49 Remme 18ma a 2?93. Tocca alla francese Nastasia Noens, anch’ella al rientro da un infortunio. 10.47 La tedesca Schmotz, al rientro da un infortunio, è ultima a 3?37. Qualificazione a forte rischio. La condizione migliore è lontana. Tocca alla canadese Roni Remme. 10.46 Hrovat 16ma a 1?92. Resistono i piazzamenti delle azzurre: sesta Irene Curtoni, undicesima Federica Brignone. 10.45 INFORCATA PER GRITSCH! Che occasione persa per la giovane austriaca, stava disputando una prestazione da podio! Ora la talentuosa slovena Meta Hrovat. 10.44 Pazzesca l’austriaca Gritsch, appena 2 centesimi di ritardo al secondo rilevamento! 10.43 La canadese Erin Mielzynski è ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione dellodi Gianmario Bonzi – La startlist ed i pettorali della prima manche 10.49 Remme 18ma a 2?93. Tocca alla francese Nastasia Noens, anch’ella al rientro da un infortunio. 10.47 La tedesca Schmotz, al rientro da un infortunio, è ultima a 3?37. Qualificazione a forte rischio. La condizione migliore è lontana. Tocca alla canadese Roni Remme. 10.46 Hrovat 16ma a 1?92. Resistono i piazzamenti delle azzurre: sesta Irene, undicesima Federica. 10.45 INFORCATA PER GRITSCH! Che occasione persa per la giovane austriaca, stava disputando una prestazione da podio! Ora la talentuosa slovena Meta Hrovat. 10.44 Pazzesca l’austriaca Gritsch, appena 2 centesimi di ritardo al secondo rilevamento! 10.43 La canadese Erin Mielzynski è ...

