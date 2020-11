L’Italia si tinge di Rosso

Leggi su romadailynews

(Di sabato 21 novembre 2020)SOCIAL SIDI– Parte oggi online e nelle via di tutta italia la campagna di sensibilizzazzione TULOSAI. Il 25 novembre tutto il mondo celebra La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999. Tra le iniziative organizzate in Italia quest’anno assume particolare rilievo la campagna TULOSAI, ideata da Ratio Studio, agenzia di marketing e comunicazione con sede a Caserta e Milano, con lo scopo di sensibilizzare la popolazione sul tema. Se sulla maniglia della vostra macchina o se all’interno dei pochi negozi ancora aperti nonostante le restrizioni avete trovato un messaggio come quelli che siete abituati a vedere appesi alle maniglie delle porte degli hotel, i classici “non disturbare”, ma con messaggi che riguardano le ...