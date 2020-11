Highlights Djokovic-Thiem 5-7 7-610 6-75 | Atp Finals 2020 VIDEO

(Di sabato 21 novembre 2020) Glidel match tra Novake Dominic, che si sono sfidati nella prima semifinale delle Atp. Il tennista austriaco ha vinto con il punteggio di 5-7 7-6(10) 6-7(5) ed è approdato in finale per il secondo anno consecutivo. In alto le immagini salienti del match. SportFace.

Novak Djokovic si era candidato alle prossime elezione del Players Council. Ma l'ATP ha approvato una nuova regola secondo cui chi è membro dell'ATP non può essere anche membro di un'altra associazion ...