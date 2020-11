Gravina in Puglia e Francavilla Fontana: ordinanze dei sindaci, misure restrittive Nella cittadina del barese circa settecento persone coinvolte in casi di corona virus (Di sabato 21 novembre 2020) Di seguito la comunicazione di Alesio Valente, sindaco di Gravina in Puglia: Nuova ordinanza a tutela della salute pubblica, valida fino al 3 Dicembre. Queste, in sintesi, le principali disposizioni. Dal Lunedì al Sabato dalle ore 15 alle ore 22 (la Domenica dalle ore 5 alle ore 22) divieto di stazionamento su tutto il territorio comunale, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso da abitazioni, opifici attivi, esercizi commerciali aperti. Resta consentito lo stazionamento nei pressi dei pubblici esercizi e dei pubblici servizi, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e dell’obbligo di indossare la mascherina. È sospeso lo svolgimento del mercato settimanale, fino al 4 Dicembre compreso. È imposta la chiusura dei circoli e centri di aggregazione pubblici e privati. È disposta la chiusura degli esercizi commerciali alle ore ... Leggi su noinotizie (Di sabato 21 novembre 2020) Di seguito la comunicazione di Alesio Valente, sindaco diin: Nuova ordinanza a tutela della salute pubblica, valida fino al 3 Dicembre. Queste, in sintesi, le principali disposizioni. Dal Lunedì al Sabato dalle ore 15 alle ore 22 (la Domenica dalle ore 5 alle ore 22) divieto di stazionamento su tutto il territorio comunale, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso da abitazioni, opifici attivi, esercizi commerciali aperti. Resta consentito lo stazionamento nei pressi dei pubblici esercizi e dei pubblici servizi, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e dell’obbligo di indossare la mascherina. È sospeso lo svolgimento del mercato settimanale, fino al 4 Dicembre compreso. È imposta la chiusura dei circoli e centri di aggregazione pubblici e privati. È disposta la chiusura degli esercizi commerciali alle ore ...

LaGazzettaWeb : Coronavirus, a Gravina in Puglia (Ba) divieto di stazionamento in strada dalle 15 in poi - Trmtv : Coronavirus, Gravina in Puglia: ordinanza del sindaco con nuove restrizioni - baritoday : Aumentano i contagi a Gravina di Puglia: ampliato il raggio delle zone off-limits dalle 15 alle 22, la domenica h24… - StoricaRivista : ?? #LeVostreFoto La cattedrale e parte del borgo storico della città di Gravina (Puglia) osservati da un'altura nei… - Trmtv : Gravina in Puglia: nuova ordinanza del sindaco che viete lo stanziamento in tutto il territorio comunale -