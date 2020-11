Fiorentina, i convocati di Prandelli: out Callejon (Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoFirenze – Cesare Prandelli ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida con il Benevento in programma domani alle 12.30 allo stadio Franchi. Di seguito la lista nella quale non è presente Josè Maria Callejon, guarito dal covid pochi giorni fa. Amrabat, Barreca, Biraghi, Bonaventura, Brancolini, Caceres, Castrovilli, Cutrone, Igor, Dragowski, Duncan, Eysseric, Kouamé, Lirola, Quarta, Milenkovic, Pezzella, Pulgar, Ribery, Saponara, Terracciano, Valero, Venuti, Vlahovic. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoFirenze – Cesareha diramato l’elenco deiper la sfida con il Benevento in programma domani alle 12.30 allo stadio Franchi. Di seguito la lista nella quale non è presente Josè Maria, guarito dal covid pochi giorni fa. Amrabat, Barreca, Biraghi, Bonaventura, Brancolini, Caceres, Castrovilli, Cutrone, Igor, Dragowski, Duncan, Eysseric, Kouamé, Lirola, Quarta, Milenkovic, Pezzella, Pulgar, Ribery, Saponara, Terracciano, Valero, Venuti, Vlahovic. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

