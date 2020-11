Emergenza bombole d'ossigeno Campania, un sito per aiutare a rintracciarle. (Di sabato 21 novembre 2020) Spettabile redazione de "Gazzetta di Avellino", siamo tre studenti di Ingegneria Informatica iscritti all'Università Degli ... https://www.Emergenzao2Campania.it/ Certi della Vostra comprensione e ... Leggi su gazzettadiavellino (Di sabato 21 novembre 2020) Spettabile redazione de "Gazzetta di Avellino", siamo tre studenti di Ingegneria Informatica iscritti all'Università Degli ... https://www.o2.it/ Certi della Vostra comprensione e ...

ItaliaViva : Il Governo deve affrontare la mancanza di bombole d'ossigeno con lucidità, ad esempio chiedendo alle aziende, magar… - gennaromigliore : Come Governo dobbiamo affrontare l’emergenza della mancanza di bombole d’ossigeno con massima lucidità. Una propost… - GazzettAvellino : Emergenza bombole d’ossigeno Campania, un sito per aiutare a rintracciarle. - GazzettaSalerno : Emergenza bombole d’ossigeno Campania, un sito per aiutare a rintracciarle. - habitat66_diego : RT @MariaRo99325323: Coronavirus a Napoli: «Mio papà senza ossigeno grazie agli amici di Fb ho trovato 16 bombole» -