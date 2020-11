Edoardo Leo: età, altezza, peso, origini, la moglie cantante, i figli (Di sabato 21 novembre 2020) “Da piccolo non ho mai pensato nemmeno una volta di fare l’attore. Un giorno ho scoperto per caso che tutte quelle scene di vari film che mi erano rimaste impresse nella memoria, che mi avevano suggestionato, impaurito e affascinato fin da piccolo erano tutte di un unico regista: un tale Stanley Kubrick”, si legge sul sito ufficiale del celebre ed amatissimo interprete Edoardo Leo. Pensare che l’epifania giovanile di cui ha parlato lo ha condotto a vincere David di Donatello, Globi D’oro, Nastri D’Argento. Un aggettivo per definire Edoardo Leo? Intraprendenza, visto il proseguo della sua storia: “Il giorno dopo ho preparato un falso curriculum scrivendo di aver frequentato un importante corso di recitazione e di aver fatto alcune misteriose esperienze, ho fatto delle foto e cercato un’agenzia sulle pagine gialle per fare dei provini. Ovviamente ho ... Leggi su tuttivip (Di sabato 21 novembre 2020) “Da piccolo non ho mai pensato nemmeno una volta di fare l’attore. Un giorno ho scoperto per caso che tutte quelle scene di vari film che mi erano rimaste impresse nella memoria, che mi avevano suggestionato, impaurito e affascinato fin da piccolo erano tutte di un unico regista: un tale Stanley Kubrick”, si legge sul sito ufficiale del celebre ed amatissimo interpreteLeo. Pensare che l’epifania giovanile di cui ha parlato lo ha condotto a vincere David di Donatello, Globi D’oro, Nastri D’Argento. Un aggettivo per definireLeo? Intraprendenza, visto il proseguo della sua storia: “Il giorno dopo ho preparato un falso curriculum scrivendo di aver frequentato un importante corso di recitazione e di aver fatto alcune misteriose esperienze, ho fatto delle foto e cercato un’agenzia sulle pagine gialle per fare dei provini. Ovviamente ho ...

