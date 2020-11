Conferenza stampa Conte: «Eriksen? Non si può arretrarlo. Scudetto? Serve onestà intellettuale» (Di sabato 21 novembre 2020) Conferenza stampa Conte: le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida contro il Torino. Queste le sue dichiarazioni Antonio Conte ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino, in programma domani alle ore 15.00. Le sue parole. TOUR DE FORCE – «Ci arriviamo con tre positivi, per il resto a parte Pinamonti gli altri sono tutti a disposizione. C’è chi ha giocato in maniera importante con le nazionali e altri che hanno giocato di meno». RIPARTENZA – «La situazione è che per tutti è difficile. Per chi affronta competizioni europee la difficoltà si alza visto che giochi ogni 3 giorni in match impegnativi. Sappiamo benissimo com’è la situazione, dovremo affrontarla nel miglior modo possibile sperando che la buona sorte a livello di infortuni e ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 novembre 2020): le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida contro il Torino. Queste le sue dichiarazioni Antonioha parlato inalla vigilia della sfida contro il Torino, in programma domani alle ore 15.00. Le sue parole. TOUR DE FORCE – «Ci arriviamo con tre positivi, per il resto a parte Pinamonti gli altri sono tutti a disposizione. C’è chi ha giocato in maniera importante con le nazionali e altri che hanno giocato di meno». RIPARTENZA – «La situazione è che per tutti è difficile. Per chi affronta competizioni europee la difficoltà si alza visto che giochi ogni 3 giorni in match impegnativi. Sappiamo benissimo com’è la situazione, dovremo affrontarla nel miglior modo possibile sperando che la buona sorte a livello di infortuni e ...

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Conferenza stampa Commissario Straordinario 19 novembre InvItalia Roma: Fonseca, difesa a 3 scelta mia non di Petrachi

ROMA, FONSECA: "PINTO SCELTA DEL PRESIDENTE"

