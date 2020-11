Calabria: Morra, 'quando dai fastidio a mafia ti infangano' (Di sabato 21 novembre 2020) Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Anche quello che è avvenuto ieri penso che sia un episodio di una strategia, perchè quando dai fastidio, Cosa nostra, la 'ndranghetra ci hanno insegnato che bisogna poco alla volta sporcare, infangare, delegittimare". Lo dice il presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra, ospite di 'Omnibus', su La7, che, a proposito della richiesta di dimissioni dalla presidenza della commissione Antimafia, dice "piacerebbe a tanti". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Anche quello che è avvenuto ieri penso che sia un episodio di una strategia, perchèdai, Cosa nostra, la 'ndranghetra ci hanno insegnato che bisogna poco alla volta sporcare, infangare, delegittimare". Lo dice il presidente della commissione Anti, Nicola, ospite di 'Omnibus', su La7, che, a proposito della richiesta di dimissioni dalla presidenza della commissione Anti, dice "piacerebbe a tanti".

