Caccia al pedofilo via web per vincere la noia del lockdown (Di sabato 21 novembre 2020) Giovani sul web fanno gruppo per individuare i pedofili: parte la giustizia fai-da-te, ma le autorità di polizia invitano a segnalare i casi. Tutto é iniziato in Olanda: alcuni giovani, insieme sul web per scovare online sospetti di pedofilia, ne rintracciano alcuni e li aggrediscono. Poi, in tutta Europa, la vicenda fa proseliti. A partire dal luglio 2020 ad oggi, sono ormai più di 250 i casi di gruppi di ragazzi che, tramite portali online, cercano di avvicinare dei sospetti pedofili per fare giustizia "in proprio". Tutto si implementa nei mesi del primo lockdown, quando il coronavirus costringeva in casa tutti i cittadini europei. E' li' che aumenta il numero di gruppi social, costituiti fra migliaia di giovani, che si fanno giustizieri, sostenendo di muoversi per un "bene comune". I piu' famosi, su Facebook, si fanno chiamare "Pedohunters NL" e ...

Ultime Notizie dalla rete : Caccia pedofilo Olanda, gang di ragazzini uccide «il pedofilo» Corriere della Sera In Olanda bande di teenager a caccia di pedofili (uno è stato picchiato a morte)

Oltre 250 episodi da luglio. Proliferano i gruppi su Facebook. La Polizia: «Fermatevi». L'uomo ucciso non aveva precedenti per abusi sessuali ...

Gang di ragazzini a caccia di pedofili da punire: ucciso un insegnante

Una gang di minorenni ha ucciso Jan Kruitwagen, insegnante in pensione di 73 anni: era uno dei tanti presunti pedofili individuati sul web.

