Antonella Clerici | gaffe a Tale e Quale Show Carlo Conti interviene subito ma ormai è fatta

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 21 novembre 2020) Per l’ultima puntata dinon poteva mancare, come ha sottolineato lui stesso in apertura. Lo scorso venerdì, a poco dalle dimissioni dall’ospedale dove era stato ricoverato per coronavirus, era intervenuto per telefono, ma alla finalissima era sul palco. Qualche ora primaaveva postato dal suo account social un video che lo vedeva seduto in viaggio sul treno, con regolare mascherina, mentre annuncia ai follower “Verso Roma, stasera la diretta”. Felicitazioni da parte di fan e amici del mondo dello spettacolo come Mara Venier ed Elena Sofia Ricci. Anche l’amico Leonardo Pieraccioni hacommentato e preso in giro scherzosamente: “Ho saputo – ha scritto il regista – che hai starnutito in carrozza 8 e ora son ...