Afghanistan | pioggia di razzi su Kabul | 8 morti e 31 feriti L' Isis rivendica

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 21 novembre 2020) Una serie di forti esplosioni ha scosso il centro della capitale afghana, con unadiRpg caduti nei pressi della zona verde dove hanno sede le ambasciate e le aziende internazionali. Il bilancio è di almeno 8e 31. L’attacco è statoto dallo Stato islamico, che si è attribuito la responsabilità anche dei recenti attentati avvenuti a, inclusi due devastanti attacchi a istituzioni educative che hanno ucciso più di 50 persone, tra cui molti studenti. Alcuni dei missili sono esplosi vicino al centro chirurgico per vittime di guerra di Emergency. ”È accaduto tutto molto in fretta: poco prima delle nove c’è stato un lancio di. Quattro o cinque sono atterrati vicino al Centro chirurgico per vittime di ...