Affidarsi ai social e agli influencer è la regola | ne sanno qualcosa i ristoranti grazie a QuiSiTaffia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 novembre 2020) La rivoluzione che sta attraversando il mondo della comunicazione e della pubblicità è sotto gli occhi di tutti, l’utilizzo chirurgico diedè la, non se ne può fare a meno. Sopravvivrà sempre il passaparola, soprattutto per alcuni settori, ma se un’attività, in particolare con la durissima crisi causata dal Covid, non investirà tempo e denaro per curare i contenuti dei propri profilinon andrà molto lontano e, forse, non sopravviverà. Il caso della ristorazione è poi evidente, tra lockdown e zone rosse i colpi da ko sono continui, come reggere l’urto? Collaboratori e fornitori fidati sono fondamentali, vanno però affiancati da capaci e credibili food blogger ed. Da manuale il caso dei tre ragazzi bolognesi di Qui si Taffia, pagina Instagram nata come ‘guida ...