Totti: "Ho avuto una polmonite bilaterale. Le forze se ne andavano, non è stata una passeggiata" (Di venerdì 20 novembre 2020) “Ora mi sono ripreso e posso dirvi con un certo sollievo che ho avuto il Covid e non è stata una passeggiata”: lo ha scritto Francesco Totti sui propri profili social annunciando anche la guarigione dopo la positività. Poi ha aggiunto: “La febbre che non scendeva, saturazione dell’ossigeno bassa e le forze che se ne andavano. La diagnosi è stata un colpo al cuore: polmonite bilaterale per infezione da Sars Cov 2”. View this post on Instagram A post shared by Francesco Totti (@francescoTotti) Insomma un grande spavento in casa Totti dopo che lo stesso Francesco aveva perso il padre per Covid-19 lo scorso 12 ottobre. L’ex capitano ha poi ringraziato chi si ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 20 novembre 2020) “Ora mi sono ripreso e posso dirvi con un certo sollievo che hoil Covid e non èuna”: lo ha scritto Francescosui propri profili social annunciando anche la guarigione dopo la positività. Poi ha aggiunto: “La febbre che non scendeva, saturazione dell’ossigeno bassa e leche se ne. La diagnosi èun colpo al cuore:per infezione da Sars Cov 2”. View this post on Instagram A post shared by Francesco(@francesco) Insomma un grande spavento in casadopo che lo stesso Francesco aveva perso il padre per Covid-19 lo scorso 12 ottobre. L’ex capitano ha poi ringraziato chi si ...

