Senza i diritti dell'infanzia non c'è futuro (Di venerdì 20 novembre 2020) La Giornata Mondiale dell’infanzia che è stata istituita nel 1954 per sostenere, promuovere e praticare i diritti dei bambini, traducendola in azioni concrete che concorrano a costruire un mondo migliore non come principio astratto ma come risposta concreta. Quest’anno dobbiamo fare i conti con la peggiore crisi sanitaria ed economica dal dopoguerra a oggi che sta mettendo in ginocchio quasi tutti i Paesi del mondo, colpendo con particolare violenza le fasce più fragili e indifese della popolazione. Chi già viveva in condizioni di povertà, disagio e marginalità ha visto allargarsi il divario. Le disuguaglianze stanno drammaticamente crescendo e nel loro inarrestabile incedere travolgono soprattutto i minori. Secondo un’indagine Demopolis realizzata per l’impresa sociale “Con i bambini” in occasione ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 20 novembre 2020) La Giornata Mondialeche è stata istituita nel 1954 per sostenere, promuovere e praticare idei bambini, traducendola in azioni concrete che concorrano a costruire un mondo migliore non come principio astratto ma come risposta concreta. Quest’anno dobbiamo fare i conti con la peggiore crisi sanitaria ed economica dal dopoguerra a oggi che sta mettendo in ginocchio quasi tutti i Paesi del mondo, colpendo con particolare violenza le fasce più fragili e indifesea popolazione. Chi già viveva in condizioni di povertà, disagio e marginalità ha visto allargarsi il divario. Le disuguaglianze stanno drammaticamente crescendo e nel loro inarrestabile incedere travolgono soprattutto i minori. Secondo un’indagine Demopolis realizzata per l’impresa sociale “Con i bambini” in occasione ...

senza che si sia mai riusciti ad invertire concretamente questa situazione. Ad Unicef che, da tanti anni, si impegna va la nostra gratitudine e la nostra collaborazione per riuscire a costruire ...

Coronavirus, scienziati spaccati sui vaccini. Viola: "E' sicuro", Crisanti: "Senza dati non lo farei"

In attesa che in Veneto arrivino le prime dosi del vaccino Pfizer, destinate a personale sanitario e anziani fragili, tra gli scienziati veneti si apre il dibattito. Due i fronti aperti: sicurezza ed ...

